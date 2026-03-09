Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 20:50

Мерц нашел виноватого в ближневосточном конфликте

Мерц: Иран несет исключительную ответственность за эскалацию конфликта

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Ответственность за продолжение ближневосточного конфликта лежит исключительно на Иране, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине. Политик подчеркнул, что США и Израиль будут вынуждены защищаться до тех пор, пока Тегеран не прекратит боевые действия, передает ТАСС.

Прекращение боевых действий зависит только от этого (иранского. — NEWS.ru) режима и так называемого Корпуса стражей Исламской революции, — высказался он.

Ранее глава оборонного ведомства Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что американо-израильские удары по Ирану нарушают международное право, поскольку противоречат запрету на применение силы без мандата ООН или находятся вне рамок самообороны. Министр подчеркнул, что нарушение касается не только Тегерана, но и стран, применивших силу.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Пафосе сообщил, что Париж вместе с европейскими и неевропейскими партнерами готовит «оборонную миссию» для восстановления безопасного прохода судов через Ормузский пролив. По словам политика, операция стартует после завершения наиболее острой стадии конфликта и будет направлена на эскортирование контейнеровозов и танкеров.

Германия
Фридрих Мерц
Иран
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Папочка, не обижайся»: «дочь» Трампа рассказала о причине войны в Иране
Макрон высказался о целесообразности бомбардировок Ирана
«Фантастика!»: США «обвинили» в странной геополитической закономерности
Продюсер «Иванушек International» допустил переименование группы
Названа причина срыва переговоров по сектору Газа
Дроны ВСУ ударили по трем мирным жителям в ДНР
Двух мальчиков почти на сутки потеряли в Дзержинске
В Израиле открестились от удара по школе для девочек
Пьяные подростки превратили ночное заведение в «бойцовский клуб»
Зеленский нашел виноватых в затягивании переговоров по Украине
Поддубный раскрыл связь между войной в Иране и СВО
Раскрыт масштаб поисков пропавших в Звенигороде детей
Зеленский решил выслужиться перед США на фоне ситуации на Ближнем Востоке
«Ошибочные и провокационные шаги»: Эрдоган обратился к Ирану
Свыше 20 БПЛА сбили над российскими регионами за шесть часов
Мерц нашел виноватого в ближневосточном конфликте
«Тысяча катастроф»: спасатели взломали дверь из-за спящего подростка
Трамп намекнул на силовой захват иранских ресурсов
Появились кадры из сгоревшей дотла квартиры в Зеленограде, где погибли двое
В ООН забили тревогу из-за отношения к смерти детей
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.