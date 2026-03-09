Мерц нашел виноватого в ближневосточном конфликте

Ответственность за продолжение ближневосточного конфликта лежит исключительно на Иране, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине. Политик подчеркнул, что США и Израиль будут вынуждены защищаться до тех пор, пока Тегеран не прекратит боевые действия, передает ТАСС.

Прекращение боевых действий зависит только от этого (иранского. — NEWS.ru) режима и так называемого Корпуса стражей Исламской революции, — высказался он.

Ранее глава оборонного ведомства Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что американо-израильские удары по Ирану нарушают международное право, поскольку противоречат запрету на применение силы без мандата ООН или находятся вне рамок самообороны. Министр подчеркнул, что нарушение касается не только Тегерана, но и стран, применивших силу.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Пафосе сообщил, что Париж вместе с европейскими и неевропейскими партнерами готовит «оборонную миссию» для восстановления безопасного прохода судов через Ормузский пролив. По словам политика, операция стартует после завершения наиболее острой стадии конфликта и будет направлена на эскортирование контейнеровозов и танкеров.