Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 20:00

«Калибры» стирают ВСУ в пыль, катастрофа Трампа в Иране: что дальше

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Official White House/Joyce N. Boghosian
Подписывайтесь на нас в MAX

Нападение США и Израиля на Иран обернулось настоящей катастрофой; источники сообщили, что европейцы «пошли на поклон к России» с просьбой возобновить поставки топлива; русские «Калибры» стерли в пыль законные цели на Украине — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Провал Трампа: Иран оказался крепче, чем думали в Белом доме?

Нападение США и Израиля на Иран 28 февраля всего за неделю кардинально изменило расстановку сил на «мировой шахматной доске», считают источники. По их словам, нормы и условия, которые ранее представлялись незыблемыми, стремительно рушатся. Оказалось, на Иран нападать было нельзя: Исламская Республика не только слишком сильна, чтобы сокрушить ее одним ударом, как надеялся американский лидер Дональд Трамп, но и достаточно хорошо вооружена, чтобы погрузить в хаос весь Ближний Восток.

Информаторы уточнили, что Ормузский пролив закрыт, сотни танкеров с нефтью ждут возможности выйти в открытое море, однако Тегеран этого не позволяет. В то же время богатейшие города мира — Дубай, Шарджа, Манама, Доха — под ракетными ударами, а воздушное пространство перекрыто от Афганистана до южной Турции. Между тем цены на нефть и газ в Европе стремительно рванули вверх.

По мнению аналитиков, в новых условиях ископаемое топливо стало роскошью: через перекрытый Ормузский пролив еще недавно проходило до половины всей нефти и газа, добываемых в мире. Прежде всего их выкупают экономические сверхгиганты — Индия и Китай. И это — идеальные условия для Москвы, отметили эксперты.

«Танкеры с российской нефтью снова массово разворачиваются в сторону Индии. Еще недавно угроза вторичных санкций Вашингтона заставила Нью-Дели прикрутить вентиль, но эскалация на Ближнем Востоке помножила эти страхи на ноль. Угроза тотального дефицита топлива заставила индусов отбросить политес: когда на кону выживание экономики, окрики из Белого дома больше не работают. Для Москвы ситуация складывается просто идеально. Индийский маршрут сбыта де-факто разблокирован кризисом, а вероятный удар Ирана по каспийской инфраструктуре не только выбьет с рынка ключевого конкурента, но и гарантированно отправит мировые котировки на нефть в космос», — пишет Telegram-канал «Шпион».

В новых условиях США даже пришлось дать Индии «разрешение» на 30 дней покупать российскую нефть, не подпадая под санкции. И инсайдеры не сомневаются, что «временная мера» очень легко может превратиться в крушение санкционной системы. Они уверены, что первый раунд битвы сверхдержав на Ближнем Востоке обернулся катастрофой прежде всего для Трампа.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Зачем Европа приползла к России на коленях

Блокировка Ормузского пролива заставила страны Евросоюза задуматься о собственном выживании, сообщили эксперты. По их словам, «обнищавшая Европа идет на поклон к России», подавая сигнал о готовности к закупкам топлива. Одновременно началось давление на Киев: ситуация с нефтепроводом «Дружба», который доставлял топливо в ЕС через территорию Украины, внезапно перестала быть узкой проблемой для Венгрии и Словакии и стала оказывать влияние на весь Евросоюз, передают источники.

«Если кризис на Ближнем Востоке продолжит толкать цены вверх, Европа может не только вернуться к обсуждению российского газа, но и потребовать от Киева в кратчайшее время восстановить транзит по нефтепроводу», — пишет Telegram-канал «Разведчик».

В выигрыше оказались только те страны, у которых есть возможность продавать энергоносители по «трубам». Для остальных ситуация близка к отчаянной: мировые гиганты потребления и производства, такие как Китай и Индия, срочно заказывают всю доступную нефть и сжиженный природный газ, предлагая выгодные контракты поставщикам, и при этом «закрывают краны», прекращая отгрузку нефтепродуктов.

Инсайдеры отметили, что сбылся кошмар президента Украины Владимира Зеленского, так как после нападения на Иран практически все факторы одновременно играют против Киева.

Во-первых, на Украину вернулся «топливный бумеранг»: Венгрия и Словакия синхронно перекрыли поставки дизельного топлива и аварийные поставки электричества. Во-вторых, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решительно заблокировал новый европейский пакет помощи для Украины на €90 млрд.

В-третьих, о членстве в Евросоюзе Зеленскому теперь можно забыть, уточнили источники. Венгрия и Словакия блокируют заявку, и Киев стремительно превращается из актива в «токсичный груз» для руководства ЕС в Брюсселе, резюмировали аналитики.

Запуск крылатой ракеты «Калибр» Запуск крылатой ракеты «Калибр» Фото: РИА Новости

«Калибры» стерли в труху законные цели на Украине

В ночь на 7 марта мощной комбинированной атаке ВС РФ подверглись объекты военной, энергетической и железнодорожной инфраструктуры сразу в 15 областях Украины, сообщил военный блогер Олег Царев. По его версии, крылатые ракеты большой дальности «Калибр» ударили по законным целям в Черновицкой области. В результате атаки поражена используемая в целях ВСУ Днестровская ГАЭС — крупнейшая в Европе гидроаккумулирующая станция на реке Днестр, примерно в шести километрах от границы с Молдавией.

Также «Калибры» поразили тепловую электростанцию в Ладыжине Винницкой области. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что в объект попало четыре снаряда ракетной системы. Еще столько же ракет, по его версии, поразили законные цели в Днестре.

«Удары, предположительно нанесенные крылатыми ракетами „Калибр“, привели к отключению объекта и остановке выработки электроэнергии. <…> четыре ракеты достигли цели, после чего на объекте начались аварийные работы и были зафиксированы перебои в энергоснабжении. В результате атаки гидроузел временно выведен из строя, что повлияло на энергобаланс приграничных районов», — рассказал источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военные аналитики считают, что на Украине настал «ад». По версии источников, Зеленский предпочитает основную часть времени прятаться в своем бункере. Источники полагают, что если политик и его сообщники не начнут договариваться о мире на условиях России, то не исключены сокрушительные удары «Орешником». Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

Читайте также:

Волчанск, Гришино, Сергеевка: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 марта

Смерть женщины, гнет над Курском: как ВСУ атакуют Россию 8 марта

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

18 лет строгого режима и убитый сын: хроника трагедии семьи Шалиных

Доверенность на педофила: мать не верила, что друг-тренер насиловал ее сына

Дональд Трамп
Иран
США
Ближний Восток
нефть
Украина
Россия
Владимир Зеленский
топливо
Ормузский пролив
Европа
ВС РФ
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЦСКА потерпел неожиданное поражение
Захарова «прошлась» по Зеленскому и однополым парам на 8 Марта
Силы ПВО сбили еще три дрона ВСУ на подлете к Москве
Нижегородский цветочный загладил вину перед ребенком роскошными букетами
«Увидите в ближайшие дни»: в США раскрыли свои ожидания по Ближнему Востоку
Подмосковный аэропорт временно закрыл небо
На Западе забили тревогу из-за энергетического коллапса Европы
Средства ПВО уничтожили несколько десятков дронов ВСУ над Россией
В Иране назвали фамилию нового лидера страны
Подавший сигнал тревоги самолет Azur Air приземлился в Мьянме
Река под Волчанском забрала жизни тысячи бойцов ВСУ
Названа возможная причина проблем у авиарейса из Тюмени
В США раскрыли, на какую сумму получили золота от Венесуэлы
Названо число эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян
В Швеции арестовали члена экипажа сухогруза с россиянами
«Прагматичная мера»: министр из США высказался о санкциях против России
Вылетевший из Тюмени самолет подал сигнал тревоги
Казахстанские спасатели эффектно взорвали лед на реке и взволновали США
Появилась первая официальная информация о погибших военных ЦАХАЛ
Военблогер раскрыл детали удачной операции в Краматорске
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.