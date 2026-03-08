«Калибры» стирают ВСУ в пыль, катастрофа Трампа в Иране: что дальше

Нападение США и Израиля на Иран обернулось настоящей катастрофой; источники сообщили, что европейцы «пошли на поклон к России» с просьбой возобновить поставки топлива; русские «Калибры» стерли в пыль законные цели на Украине — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Провал Трампа: Иран оказался крепче, чем думали в Белом доме?

Нападение США и Израиля на Иран 28 февраля всего за неделю кардинально изменило расстановку сил на «мировой шахматной доске», считают источники. По их словам, нормы и условия, которые ранее представлялись незыблемыми, стремительно рушатся. Оказалось, на Иран нападать было нельзя: Исламская Республика не только слишком сильна, чтобы сокрушить ее одним ударом, как надеялся американский лидер Дональд Трамп, но и достаточно хорошо вооружена, чтобы погрузить в хаос весь Ближний Восток.

Информаторы уточнили, что Ормузский пролив закрыт, сотни танкеров с нефтью ждут возможности выйти в открытое море, однако Тегеран этого не позволяет. В то же время богатейшие города мира — Дубай, Шарджа, Манама, Доха — под ракетными ударами, а воздушное пространство перекрыто от Афганистана до южной Турции. Между тем цены на нефть и газ в Европе стремительно рванули вверх.

По мнению аналитиков, в новых условиях ископаемое топливо стало роскошью: через перекрытый Ормузский пролив еще недавно проходило до половины всей нефти и газа, добываемых в мире. Прежде всего их выкупают экономические сверхгиганты — Индия и Китай. И это — идеальные условия для Москвы, отметили эксперты.

«Танкеры с российской нефтью снова массово разворачиваются в сторону Индии. Еще недавно угроза вторичных санкций Вашингтона заставила Нью-Дели прикрутить вентиль, но эскалация на Ближнем Востоке помножила эти страхи на ноль. Угроза тотального дефицита топлива заставила индусов отбросить политес: когда на кону выживание экономики, окрики из Белого дома больше не работают. Для Москвы ситуация складывается просто идеально. Индийский маршрут сбыта де-факто разблокирован кризисом, а вероятный удар Ирана по каспийской инфраструктуре не только выбьет с рынка ключевого конкурента, но и гарантированно отправит мировые котировки на нефть в космос», — пишет Telegram-канал «Шпион».

В новых условиях США даже пришлось дать Индии «разрешение» на 30 дней покупать российскую нефть, не подпадая под санкции. И инсайдеры не сомневаются, что «временная мера» очень легко может превратиться в крушение санкционной системы. Они уверены, что первый раунд битвы сверхдержав на Ближнем Востоке обернулся катастрофой прежде всего для Трампа.

Зачем Европа приползла к России на коленях

Блокировка Ормузского пролива заставила страны Евросоюза задуматься о собственном выживании, сообщили эксперты. По их словам, «обнищавшая Европа идет на поклон к России», подавая сигнал о готовности к закупкам топлива. Одновременно началось давление на Киев: ситуация с нефтепроводом «Дружба», который доставлял топливо в ЕС через территорию Украины, внезапно перестала быть узкой проблемой для Венгрии и Словакии и стала оказывать влияние на весь Евросоюз, передают источники.

«Если кризис на Ближнем Востоке продолжит толкать цены вверх, Европа может не только вернуться к обсуждению российского газа, но и потребовать от Киева в кратчайшее время восстановить транзит по нефтепроводу», — пишет Telegram-канал «Разведчик».

В выигрыше оказались только те страны, у которых есть возможность продавать энергоносители по «трубам». Для остальных ситуация близка к отчаянной: мировые гиганты потребления и производства, такие как Китай и Индия, срочно заказывают всю доступную нефть и сжиженный природный газ, предлагая выгодные контракты поставщикам, и при этом «закрывают краны», прекращая отгрузку нефтепродуктов.

Инсайдеры отметили, что сбылся кошмар президента Украины Владимира Зеленского, так как после нападения на Иран практически все факторы одновременно играют против Киева.

Во-первых, на Украину вернулся «топливный бумеранг»: Венгрия и Словакия синхронно перекрыли поставки дизельного топлива и аварийные поставки электричества. Во-вторых, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решительно заблокировал новый европейский пакет помощи для Украины на €90 млрд.

В-третьих, о членстве в Евросоюзе Зеленскому теперь можно забыть, уточнили источники. Венгрия и Словакия блокируют заявку, и Киев стремительно превращается из актива в «токсичный груз» для руководства ЕС в Брюсселе, резюмировали аналитики.

«Калибры» стерли в труху законные цели на Украине

В ночь на 7 марта мощной комбинированной атаке ВС РФ подверглись объекты военной, энергетической и железнодорожной инфраструктуры сразу в 15 областях Украины, сообщил военный блогер Олег Царев. По его версии, крылатые ракеты большой дальности «Калибр» ударили по законным целям в Черновицкой области. В результате атаки поражена используемая в целях ВСУ Днестровская ГАЭС — крупнейшая в Европе гидроаккумулирующая станция на реке Днестр, примерно в шести километрах от границы с Молдавией.

Также «Калибры» поразили тепловую электростанцию в Ладыжине Винницкой области. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что в объект попало четыре снаряда ракетной системы. Еще столько же ракет, по его версии, поразили законные цели в Днестре.

«Удары, предположительно нанесенные крылатыми ракетами „Калибр“, привели к отключению объекта и остановке выработки электроэнергии. <…> четыре ракеты достигли цели, после чего на объекте начались аварийные работы и были зафиксированы перебои в энергоснабжении. В результате атаки гидроузел временно выведен из строя, что повлияло на энергобаланс приграничных районов», — рассказал источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военные аналитики считают, что на Украине настал «ад». По версии источников, Зеленский предпочитает основную часть времени прятаться в своем бункере. Источники полагают, что если политик и его сообщники не начнут договариваться о мире на условиях России, то не исключены сокрушительные удары «Орешником». Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

