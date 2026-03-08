Президент Украины Владимир Зеленский станет для Европы «плохим мальчиком», но будет уже поздно, заявил журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, европейцам не поздоровится с точки зрения последствий для экономики. Так он прокомментировал энергетический шантаж Украины, связанный с нефтепроводом «Дружба».
Можно сказать одно: они (европейцы. — NEWS.ru) доиграются. <...> Он [Зеленский] будет плохим мальчиком для них, но будет уже поздно, им уже не поздоровится с точки зрения последствий для их экономики, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский может уничтожить нефтепровод «Дружба», прокачку по которому Киев остановил еще в конце января. Политик провел параллель с подрывом газопровода «Северный поток», который, по его мнению, не мог произойти без ведома президента Украины.
До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что заявления Зеленского о неисправности «Дружбы» не соответствуют действительности. По словам дипломата, Киев пытается лишить Венгрию нефти перед выборами.