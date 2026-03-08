«Плохой мальчик»: в Кремле указали на новую роль Зеленского Песков: Зеленский станет для Европы плохим мальчиком, но будет уже поздно

Президент Украины Владимир Зеленский станет для Европы «плохим мальчиком», но будет уже поздно, заявил журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, европейцам не поздоровится с точки зрения последствий для экономики. Так он прокомментировал энергетический шантаж Украины, связанный с нефтепроводом «Дружба».

Можно сказать одно: они (европейцы. — NEWS.ru) доиграются. <...> Он [Зеленский] будет плохим мальчиком для них, но будет уже поздно, им уже не поздоровится с точки зрения последствий для их экономики, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский может уничтожить нефтепровод «Дружба», прокачку по которому Киев остановил еще в конце января. Политик провел параллель с подрывом газопровода «Северный поток», который, по его мнению, не мог произойти без ведома президента Украины.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что заявления Зеленского о неисправности «Дружбы» не соответствуют действительности. По словам дипломата, Киев пытается лишить Венгрию нефти перед выборами.