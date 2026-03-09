«Не забудем»: в США одернули правого политика Польши из-за Ирана

Посол США в Польше Том Роуз в социальной сети Х пригрозил «ничего не забыть» лидеру ультраправой партии «Конфедерация польской короны» Гжегожу Брауну. Причиной дипломатического демарша стал визит польского политика в посольство Ирана для выражения соболезнований в связи с сообщениями о смерти аятоллы Али Хаменеи.

Американский посол отреагировал на этот шаг, опубликовав два сообщения. В первом из них Роуз заявил, что ни США, ни ее президент Дональд Трамп не забудут, кто был их другом, а еще важнее — недругом. Во втором посте дипломат сопроводил видео визита польского оппозиционера короткой ремаркой: «Отвратительно!»

Ранее Моджтаба Хаменеи был избран Советом экспертов после гибели своего отца в результате американо-израильской операции 28 февраля. Его кандидатуру поддержал Корпус стражей Исламской революции. Присяга КСИР и заявление Пезешкиана свидетельствуют о консолидации иранской элиты вокруг нового вождя.

Позже в Сети появилось видео момента объявления имени третьего религиозного лидера Ирана. На площади Ванак в Тегеране тысячи собравшихся иранцев скандировали призывы к Аллаху и называли нового аятоллу лидером страны. Моджтаба Хаменеи был избран единогласно.