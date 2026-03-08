Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 18:38

В Польше рассказали, как ЕС выбросил Украину «в мусорку»

Депутат Зайончковская-Герник: план ЕК по Украине оказался в мусорном ведре

Фото: Global Look Press
План ускоренного вступления Украины в Евросоюз, продвигаемый украинским президентом Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, «оказался в мусорном ведре», заявила польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник в соцсети Х. По словам политика, большинство стран — членов ЕС официально отвергли инициативу, что стало достойным ударом по проукраинским настроениям в Брюсселе.

Зайончковская-Герник назвала отказ от форсированной интеграции хорошими новостями, отметив, что предложение Еврокомиссии провалилось. Она также подчеркнула, что присоединение Украины несет для Польши угрозу и гарантированные огромные экономические потери.

Ранее Зеленский выразил недовольство Евросоюзом из-за отсутствия прогресса в введении новых ограничений против России и задержки выделения €90 млрд (8,1 трлн рублей) финансовой помощи. Украинский президент отметил, что в Европе признают критическую важность этих средств для Киева, однако ситуация с санкциями и финансированием не сдвигается с мертвой точки.

Евросоюз
Еврокомиссия
Польша
Украина
