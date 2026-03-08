Зеленский раскритиковал ЕС за отсутствие кредита и новых санкций против РФ Зеленский раскритиковал ЕС за отсутствие прогресса по санкциям и €90 млрд помощи

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Евросоюз за отсутствие прогресса в принятии новых антироссийских санкций, передает Telegram-канал «Страна». Он также пожаловался на задержку выделения Киеву финансовой помощи в размере €90 млрд.

По словам Зеленского, в Европе признают жизненную важность этих средств для Киева. Он подчеркнул, что ситуация с санкциями и финансированием не сдвигается с мертвой точки.

Ранее сообщалось, что Зеленский впал в ярость после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал предоставление Киеву кредита на €90 млрд. По мнению источника, из-за этого конфликта весь Евросоюз вынужден «балансировать на грани».

До этого правоохранительные органы Венгрии задержали бронированные автомобили для перевозки ценностей украинского Ощадбанка и начали расследование в отношении его сотрудников. Уголовное дело возбуждено по подозрению в отмывании денег. В текущем году через территорию Венгрии на Украину перевезли более $900 млн (70,3 млрд рублей), €420 млн (38,1 млрд рублей) и 146 килограммов золота в слитках.