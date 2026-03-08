Раскрыто, как сильно увеличилась средняя зарплата в России за месяц

Средняя зарплата в РФ выросла за месяц на 40 тыс. рублей, о чем говорят данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). В частности, она составила 139 727 рублей, передает ТАСС.

Среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата работающих в экономике с декабря 2025 года: Российская Федерация — 139 727 рублей, — указано в материалах.

Для сравнения приводятся показатели ноября 2025 года. Тогда средний размер зарплаты по стране составлял 98 192 рубля.

