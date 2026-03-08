Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 07:26

Раскрыто, как сильно увеличилась средняя зарплата в России за месяц

ЕМИСС: средняя зарплата в России за месяц выросла на 40 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Средняя зарплата в РФ выросла за месяц на 40 тыс. рублей, о чем говорят данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). В частности, она составила 139 727 рублей, передает ТАСС.

Среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата работающих в экономике с декабря 2025 года: Российская Федерация — 139 727 рублей, — указано в материалах.

Для сравнения приводятся показатели ноября 2025 года. Тогда средний размер зарплаты по стране составлял 98 192 рубля.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге открылась вакансия курьера с оплатой от 277 тыс. рублей. Интернет-магазин ищет сотрудника для доставки оплаченных заказов до квартир покупателей.

Также выяснилось, что в ноябре россияне в 28 отраслях экономики получали среднюю зарплату свыше 100 тыс. рублей. Наибольшие доходы оказались у работников финансовой сферы, страховщиков, сотрудников табачной промышленности и международных организаций. При этом эксперт Мария Игнатова заявила, что профессия сварщика признана самой высокооплачиваемой в России по итогам января 2026 года.

