08 марта 2026 в 08:13

«Вы приближаете победу»: Медведев обратился к россиянкам по случаю 8 Марта

Медведев заявил, что российские женщины приближают победу в СВО

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Женщины, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, приближают победу России, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в поздравлении по случаю 8 Марта, опубликованном в его Telegram-канале. Он отметил, что речь также идет о россиянках, занимающихся волонтерством и трудящихся на производстве и в госпиталях.

Самые искренние слова благодарности женщинам, которые несут службу в вооруженных силах, работают в зоне специальной военной операции, трудятся на производстве, в госпиталях, занимаются волонтерской деятельностью. Вы приближаете нашу победу, — сказал Медведев.

Он поблагодарил россиянок за верность долгу, силу духа и преданность Родине. По словам Медведева, страна гордится такими женщинами.

Отдельно хочу обратиться к женщинам, чьи мужья, братья и сыновья сегодня с честью защищают Россию. Ваша любовь, ваши молитвы и душевное участие служат главной опорой для наших героев, — добавил политик.

Ранее Медведев заявил, что переговоры по Украине не главное, главное — победа в специальной военной операции. По его словам, немаловажным также остается достижение всех поставленных целей.
