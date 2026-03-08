Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 08:46

Ван И жестко ответил на вероятность отделения Тайваня от Китая

Глава МИД Китая Ван И заявил, что Тайвань никогда не станет отдельной страной

Ван И Ван И Фото: IMAGO/Achille Abboud/Global Look Press
Тайвань никогда не был и не станет отдельным государством, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе выступления на пресс-конференции, сообщает news.cn. Все попытки реализовать концепцию «двух Китаев», по его словам, заранее обречены на неудачу.

Тайвань с древнейших времен является частью территории Китая. Никогда в прошлом, настоящем и будущем [Тайвань] не может стать каким-то государством, — заявил дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на ряд документов, которые неоспоримо закрепляют суверенитет КНР над Тайванем. Среди них он выделил Акт капитуляции Японии и Резолюцию 2758 Генеральной Ассамблеи ООН. Эти документы, по словам министра, твердо установили статус Тайваня.

Ранее китайские военнослужащие провели учения, в рамках которых была отработана тактика нанесения так называемого «обезглавливающего» удара по руководящему составу Тайваня. В ходе маневров военные отрабатывали действия, схожие с операцией, которую США проводили в Венесуэле для похищения президента Николаса Мадуро.

Также посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что любые провокационные действия, связанные с тайваньским вопросом, встретят жесткий ответ со стороны Китая. Дипломат напомнил, что Пекин уже ввел санкции в ответ на поставки вооружений Тайваню.

Ван И жестко ответил на вероятность отделения Тайваня от Китая
