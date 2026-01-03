Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 10:20

Посол КНР раскрыл, чем могут обернуться для Запада «игры» с Тайванем

Посол КНР Ханьхуэй заявил о жестком ответе на провокации по тайваньскому вопросу

Чжан Ханьхуэй Чжан Ханьхуэй Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Китай даст жесткий ответ на любые провокации, касающиеся тайваньского вопроса, заявил в интервью ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Он напомнил, что Пекин уже ввел ответные санкции против 20 американских военных компаний и 10 их руководителей за участие в поставках вооружений Тайваню.

Любые злонамеренные провокационные действия, переходящие «красную линию» по тайваньскому вопросу, неизбежно встретят решительный ответ со стороны Китая, — говорится в заявлении.

Ранее дипломат отметил, что в Соединенных Штатах существует группа радикально настроенных лиц, которые хотят вовлечь свою страну в военное столкновение в Тайваньском проливе. По словам посла, администрация главы Тайваня Лаю Циндэ форсирует получение американского вооружения именно для этой цели. Он призвал власти США четко осознавать эту реальность.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва последовательно придерживается позиции Пекина в отношении Тайваня, рассматривая его как неотъемлемую часть КНР. Он подчеркнул, что РФ выступает против любых форм независимости острова и считает данный вопрос исключительно внутренним делом Китая.

Китай
Тайвань
послы
ответы
