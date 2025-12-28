Лавров озвучил позицию России по поводу независимости Тайваня Лавров: РФ выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме

Россия неизменно поддерживает позицию Китая по вопросу о Тайване, считая остров неотъемлемой частью КНР, заявил ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он добавил, что Москва выступает против независимости Тайваня в любой форме и рассматривает данный вопрос как внутреннее дело Китая.

Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу хорошо известна, неизменна и была неоднократно подтверждена на высшем уровне. Российская сторона признает Тайвань неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме, — подчеркнул Лавров.

Заявление является частью последовательной внешнеполитической риторики России, направленной на укрепление союзнических отношений с Пекином и демонстрацию солидарности в ключевых вопросах национального суверенитета и территориальной целостности.

Китай ввел санкции в отношении нескольких оборонных американских компаний за продажи оружия Тайваню, заявили в Министерстве иностранных дел КНР. Там подчеркнули, что любая провокация с целью перейти черту в тайваньском вопросе будет решительно пресекаться китайской стороной.