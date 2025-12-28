Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 06:57

Лавров озвучил позицию России по поводу независимости Тайваня

Лавров: РФ выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия неизменно поддерживает позицию Китая по вопросу о Тайване, считая остров неотъемлемой частью КНР, заявил ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он добавил, что Москва выступает против независимости Тайваня в любой форме и рассматривает данный вопрос как внутреннее дело Китая.

Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу хорошо известна, неизменна и была неоднократно подтверждена на высшем уровне. Российская сторона признает Тайвань неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме, — подчеркнул Лавров.

Заявление является частью последовательной внешнеполитической риторики России, направленной на укрепление союзнических отношений с Пекином и демонстрацию солидарности в ключевых вопросах национального суверенитета и территориальной целостности.

Китай ввел санкции в отношении нескольких оборонных американских компаний за продажи оружия Тайваню, заявили в Министерстве иностранных дел КНР. Там подчеркнули, что любая провокация с целью перейти черту в тайваньском вопросе будет решительно пресекаться китайской стороной.

Сергей Лавров
Тайвань
Китай
поддержка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка не смогла вернуть машину по «схеме Долиной»
Необычный салат с креветками и рататуем покорит гурманов
«Зомбирование» в рядах ВСУ, бездумные потери: новости СВО к утру 28 декабря
Модный эксперт дала советы по нарядам в новогоднюю ночь
МИД России обвинил европейскую «партию войны» в желании идти до конца
Воинские контингенты из ЕС ждет незавидная судьба при появлении на Украине
Овечкин обновил еще один рекорд в НХЛ, забив в ворота «Нью-Джерси»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 декабря: инфографика
США впервые подвергли сомнению нерушимый ранее план
В небе над Россией выявили 25 вражеских объектов
Жильцам многоквартирных домов дадут новое право с 1 января
«Кусты, трава и ветки»: в Херсонской области обнаружили растения-мины
Мошенники начали красть аккаунты на «Госуслугах» с новой целью
Стало известно о новом скандале на Украине после отъезда Зеленского
Ледяные иглы, ветер и до −30: погода в Москве и Питере на новогодней неделе
Лавров озвучил позицию России по поводу независимости Тайваня
Ученые предупредили о возможном сюрпризе от Солнца
Наказание за оскорбление учителей могут ввести в России
«Уже произошло»: Маск констатировал замещение населения Европы
Трамп дал определенный «знак» Зеленскому по мирному плану на Украине
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.