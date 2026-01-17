Китай отработал «обезглавливание» Тайваня по примеру операции против Мадуро NA: Китай провел учения по атаке на Тайвань по примеру операции против Мадуро

Китайские военные провели учения, в ходе которых отработали тактику «обезглавливающего» удара по руководству Тайваня, пишет японское издание Nikkei Asia. По его информации, армия отрабатывала маневры, похожие на операцию США в Венесуэле по похищению президента Николаса Мадуро.

Китайский спецназ провел учения по «обезглавливанию» Тайваня в «венесуэльском» стиле. Пекин может применить подобный подход в случае будущей атаки, — говорится в материале.

По данным издания, на учениях отрабатывалась операцию по устранению высших лиц тайваньской администрации. Согласно материалу, маневры включали разведку здания с помощью военного БПЛА, после чего в дело вступала группа спецназа. Проходившая ночью операция заняла менее двух минут. Для бесшумного прохождения постов охраны бойцы применяли арбалеты военного образца.

Ранее сообщалось, что внезапная масштабная проверка боеготовности белорусской армии началась по прямому поручению президента страны Александра Лукашенко. Как рассказал госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович, мероприятие, состоящее из нескольких этапов, затронет все основные аспекты функционирования войск.