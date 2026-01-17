Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 09:37

Китай отработал «обезглавливание» Тайваня по примеру операции против Мадуро

NA: Китай провел учения по атаке на Тайвань по примеру операции против Мадуро

Вооружённые силы Китайской Республики Вооружённые силы Китайской Республики Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Китайские военные провели учения, в ходе которых отработали тактику «обезглавливающего» удара по руководству Тайваня, пишет японское издание Nikkei Asia. По его информации, армия отрабатывала маневры, похожие на операцию США в Венесуэле по похищению президента Николаса Мадуро.

Китайский спецназ провел учения по «обезглавливанию» Тайваня в «венесуэльском» стиле. Пекин может применить подобный подход в случае будущей атаки, — говорится в материале.

По данным издания, на учениях отрабатывалась операцию по устранению высших лиц тайваньской администрации. Согласно материалу, маневры включали разведку здания с помощью военного БПЛА, после чего в дело вступала группа спецназа. Проходившая ночью операция заняла менее двух минут. Для бесшумного прохождения постов охраны бойцы применяли арбалеты военного образца.

Ранее сообщалось, что внезапная масштабная проверка боеготовности белорусской армии началась по прямому поручению президента страны Александра Лукашенко. Как рассказал госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович, мероприятие, состоящее из нескольких этапов, затронет все основные аспекты функционирования войск.

Китай
учения
Тайвань
операции
Венесуэла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России ответили на призывы к США заняться Шпицбергеном
«За считанные секунды»: Хабенский рассказал о редком даре Золотовицкого
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии в феврале
Погода в Москве в субботу, 17 января: ждем аномальный холод до -35?
Двухэтажный дом «остановил» автобус с пассажирами
Хрустящий картофель с куркумой и паприкой: секрет идеальной корочки!
Раскрыты последствия атаки ВСУ на энергосистему ЛНР
Проломивший череп новорожденному сыну россиянин арестован
Украинцев начали выгонять из Киева
На Камчатке зафиксировали толчки магнитудой 5,8
Россиянка осталась без глаза из-за линз
У блогера во время тренировки «взорвалась» силиконовая грудь
Полиция задержала владелицу сети пикантных «массажных» салонов
На Западе объяснили атаки ВСУ на танкеры в Черном море
Известный российский вратарь побил свой антирекорд в НХЛ
5 лучших быстрых блюд на ужин, обед, перекус: не надо долго стоять у плиты
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 января: где сбои в России
В Британии узнали о планах США расширить «Совет мира» Украиной и Венесуэлой
«Человеческие отношения»: Малышев поделился воспоминаниями о Золотовицком
Политолог назвал событие, от которого будет зависеть репутация США
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.