26 февраля 2026 в 17:33

Захарова послала США сигнал о «так называемом процессе» над Мадуро

Захарова: Россия выступает за немедленное освобождение Мадуро и его жены

Мария Захарова
Россия внимательно наблюдает за судебным процессом над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой и выступает за их немедленное освобождение, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, остальные нюансы, связанные с «так называемым судебным процессом» в министерстве будут комментировать по ходу поступления информации, передает корреспондент NEWS.ru.

Внимательно отслеживаем ситуацию вокруг так называемого судебного процесса в США над законно избранным и легитимным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой и выступаем за их немедленное освобождение из-под стражи, — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова заявила, что если бы не многолетняя позиция России, то от государственности Венесуэлы практически ничего не осталось бы. Она подчеркнула, что никто даже не вел бы переговоры с местными властями.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко до этого отметил, что США получили идеальный вариант по Венесуэле от Минска, но сотворили глупость с Мадуро. Как объяснил глава республики, он был втянут в эту проблему не по своей инициативе, а по предложению американцев.

