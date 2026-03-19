Синоптик заявил о температурной аномалии в Москве 19 марта Тишковец: 19 марта воздух в Москве прогреется до плюс 13 градусов

Температура воздуха в Москве днем 19 марта поднимется до плюс 10 — плюс 13 градусов, заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Он отметил, что такие показатели — аномалия для марта.

Ранее замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков заявил, что водителям рекомендуется не спешить с переходом на летние шины и ездить на зимней резине до конца марта. Он отметил, что весеннее тепло обманчиво и ночные заморозки до сих пор создают опасную обстановку на дорогах.

До этого синоптики Центра погоды «Фобос» заявили, что весна пришла намного раньше обычного срока в европейскую часть России. Они также рассказали, что почти весь регион находится в зоне оттепелей, даже на Крайнем Севере температура воздуха поднимается до плюс шести градусов. Метеорологи добавили, что с приходом аномального тепла сугробы стали таять быстрее.