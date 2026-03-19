19 марта 2026 в 08:06

Синоптик заявил о температурной аномалии в Москве 19 марта

Тишковец: 19 марта воздух в Москве прогреется до плюс 13 градусов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Температура воздуха в Москве днем 19 марта поднимется до плюс 10 — плюс 13 градусов, заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Он отметил, что такие показатели — аномалия для марта.

В Москве воздух прогреется до плюс 10 — плюс 13 градусов, что для марта является температурной аномалией, — написал Тишковец.

Ранее замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков заявил, что водителям рекомендуется не спешить с переходом на летние шины и ездить на зимней резине до конца марта. Он отметил, что весеннее тепло обманчиво и ночные заморозки до сих пор создают опасную обстановку на дорогах.

До этого синоптики Центра погоды «Фобос» заявили, что весна пришла намного раньше обычного срока в европейскую часть России. Они также рассказали, что почти весь регион находится в зоне оттепелей, даже на Крайнем Севере температура воздуха поднимается до плюс шести градусов. Метеорологи добавили, что с приходом аномального тепла сугробы стали таять быстрее.

Россия
Москва
синоптики
Евгений Тишковец
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

