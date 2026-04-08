В МИД РФ оценили выход Молдавии из СНГ Захарова заявила, что выход Молдавии из СНГ экономически деструктивен

Выход Молдавии из СНГ деструктивен с экономической точки зрения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующий комментарий проявился на сайте внешнеполитического ведомства.

С экономической точки зрения оно (решение о выходе из СНГ — NEWS.ru) деструктивно, — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала указы о выходе страны из договоров СНГ. Речь идет о соглашении о создании СНГ от 8 декабря 1991 года, протоколе к соглашению от 21 декабря 1991 года и уставе организации от 22 января 1993 года. Решение вступило в силу 8 апреля. Теперь Молдавия сообщит об этом в Исполнительный комитет СНГ. Сам выход состоится через 12 месяцев.

Недавно генсек Содружества Сергей Лебедев заявлял лишь о желании Молдавии выйти из Содружества. Он подчеркнул, что никаких официальных уведомлений не поступало.