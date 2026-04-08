08 апреля 2026 в 22:57

В МИД РФ оценили выход Молдавии из СНГ

Захарова заявила, что выход Молдавии из СНГ экономически деструктивен

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Выход Молдавии из СНГ деструктивен с экономической точки зрения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующий комментарий проявился на сайте внешнеполитического ведомства.

С экономической точки зрения оно (решение о выходе из СНГ — NEWS.ru) деструктивно, — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала указы о выходе страны из договоров СНГ. Речь идет о соглашении о создании СНГ от 8 декабря 1991 года, протоколе к соглашению от 21 декабря 1991 года и уставе организации от 22 января 1993 года. Решение вступило в силу 8 апреля. Теперь Молдавия сообщит об этом в Исполнительный комитет СНГ. Сам выход состоится через 12 месяцев.

Недавно генсек Содружества Сергей Лебедев заявлял лишь о желании Молдавии выйти из Содружества. Он подчеркнул, что никаких официальных уведомлений не поступало.

Спектакль Барщевского, слезы, сделка с совестью: как живет Лариса Долина
В МИД РФ оценили выход Молдавии из СНГ
В Ленобласти возбуждено уголовное дело после гибели десятков попугаев
"Они провалились": Трамп жестко высказался о НАТО из-за ситуации с Ираном
В одной европейской стране детям полностью запретили пользоваться соцсетями
Вучич допустил проведение выборов в Сербии этим летом
В 2026 году россияне смогут выбрать один из пяти способов увеличить пенсию
В РПЦ раскрыли важнейший признак Второго пришествия Христа
Потоки воды размывают дороги и подтапливают дома в Марий Эл и Подмосковье
Трамп обсудит с Рютте возможный выход США из НАТО
Кадыров объяснил, на каких условиях Чечня отправит военных в Иран
Имущество высокопоставленной судьи и ее семьи арестовали
Обещанные в 2023 году Норвегией F-16 для Украины до сих пор не доставили
Прощание с Луческу началось в Бухаресте
В Белом доме раскрыли главное условие для переговоров с Ираном
ЦАХАЛ сняла почти все ограничения в стране на фоне перемирия с Ираном
Раскрыто, сколько тратит Пугачева на содержание своего замка в Подмосковье
Журналист погиб в результате атаки Израиля на сектор Газа
Силы ПВО заработали в Тегеране после договора о перемирии
Дочь строительного магната съездила во Вьетнам и не выжила
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

