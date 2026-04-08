«Теория безумца»: в Британии сравнили Трампа с Никсоном

«Теория безумца» при президентстве Дональда Трампа обернулась против него, выразили мнение британские политологи The Guardian. По их словам, война на Ближнем Востоке может привести к поражению на промежуточных выборах и ослабить влияние США в мире.

Шаблон — это «теория безумца» Никсона в области дипломатического взаимодействия. Суть в том, чтобы заставить противников усомниться в здравомыслии и психической стабильности до такой степени, чтобы они из страха пошли на маловероятные уступки, — пишет британская газета.

Бывший президент Соединенных Штатов Ричард Никсон при своем правлении создал собственную тактику, которая не отличалась лояльностью. Наоборот, она характеризовалась жесткими нападками на своих оппонентов с резкими обвинениями. Особенно если это был период предвыборной гонки.

В статье уточнили, что действия американского лидера удивляют мир своими поворотами во внешней политике. Так, буквально недавно он резко высказывался в сторону Ирана, а сейчас объявил о прекращении огня.

Кроме того, заявления американского лидера затронули и НАТО. По его мнению, ведомство не справилось с испытанием, которым он именовал войну США и Израиля с Ираном.