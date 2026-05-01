01 мая 2026 в 19:38

Голикова раскрыла, как изменилось пособие для беременных студенток

Голикова: пособие по беременности для студенток выросло до 96 тыс. рублей

Татьяна Голикова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Средний размер пособия по беременности и родам для студенток очного отделения увеличился до 96 тыс. рублей, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. По словам вице-премьера, пособие теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума, а его размер, в свою очередь, вырос в четыре раза, передает РИА Новости.

Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума, его средний размер возрос в четыре раза — это более 96 тыс. рублей, — сказала она.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что за последние 20 лет число российских семей, получающих государственную финансовую поддержку, выросло в несколько раз. По словам политика, главным итогом работы системы стало внедрение единого пособия, которое сейчас выплачивается уже 9 млн семей.

Кроме того, зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин сообщил, что с 22 мая начинают действовать обновленные правила, которые разрешают многодетным семьям сохранять ежемесячное пособие даже при незначительном превышении уровня доходов. Речь идет о Федеральном законе от 20 февраля 2026 года № 29-ФЗ.

