«Я встретила мужчину мечты»: москвич убил беременную шаманку

Вечером 4 июня мужчина убил свою избранницу в квартире на востоке Москвы. Девушка была беременна. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом происшествии.

Пьяная ссора

Все произошло в жилом доме на улице Алтайской. В одной из квартир жила пара — Мария и Михаил. Девушке было 28 лет, и она находилась на четвертом месяце беременности.

Как сообщает Telegram-канал «112» в злополучный вечер мужчина перебрал с алкоголем. Пьяный сожитель поругался с девушкой на почве ревности. В итоге дело дошло до рукоприкладства.

Михаил начал душить Марию, пока та не потеряла сознание. Когда девушка обмякла, он ушел спать. Утром он обнаружил, что сожительница мертва, и сам вызвал полицию.

«4 июня в квартире жилого дома на ул. Алтайской обнаружено тело девушки 1998 г. р. в состоянии беременности с признаками насильственной смерти в виде удушения. По подозрению в совершении преступления задержан 22-летний знакомый потерпевшей», — подтвердили в столичной прокуратуре.

Ножницы на месте убийства

РЕН ТВ отмечает, что Михаил работал агентом по недвижимости, ранее не был судим. В соцсетях у молодого человека почти не было своих фото, а лишь портреты спортсменов Мухаммеда Али и Коннора Макгрегора.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сейчас Михаил задержан, и с ним проводятся следственные действия. Ему инкриминируют статью 105 (умышленное убийство).

На место происшествия выезжал Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Дело на контроле у прокуратуры Восточного административного округа.

Столичное управление СКР опубликовало фото с места происшествия. На нем видно, что труп девушки лежит на кровати, а криминалист снимает на камеру ножницы, лежавшие на полу рядом с габаритным трюмо, один из ящиков которого открыт.

«Мужчина мечты»

Как пишет MSK1.RU, погибшая указывала на своей странице в соцсетях, что училась в Московском художественно-промышленном институте на дизайнера, а также в Международном открытом институте на экономиста.

В блоге она позиционировала себя как «расстановщицу» — это одно из направлений в психотерапии. А также называла себя «современной шаманкой». Девушка делилась, что пишет картины и музыку. Свои треки девушка публиковала под псевдонимом Марьянджи.

Мария увлекалась индуистской философией. В своем Telegram-канале она писала, что занимается прорабатыванием личности, пытается обрести внутреннюю свободу. Также она утверждала, что дружит лишь с целостными личностями.

Летом 2025 года в блоге девушки засветился неизвестный молодой человек. На видео пара обнималась, ролик девушка подписала: «Где-то в перерывах между тайским боксом».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В прошлом году девушка писала в соцсетях: «Я встретила мужчину мечты, с которым ничего не нужно менять и подстраивать, и все создается само и хорошее умножается!»

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