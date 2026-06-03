Кормил аспирином, чтобы истекла кровью: египтянин чуть не убил россиянку

В Санкт-Петербурге разведенная женщина едва не погибла от рук бывшего мужа-египтянина. Он нанес ей семь ножевых ранений и намеренно пытался усилить кровоток медикаментами. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Встреча после развода

Директор ювелирного магазина Вероника рассказывала в соцсетях, что ушла от мужа два месяца назад. Пара официально оформила развод.

Но недавно иностранец снова вышел на связь и убедил девушку приехать в квартиру, где они раньше жили вместе. Якобы просто для разговора.

Там мужчина набросился на девушку с ножом. Один из ударов пришелся в руку, когда девушка закрывала лицо, — по ее словам, он целился прямо в глаз. Еще несколько ударов были нанесены в живот и ногу.

Смогла доползти до двери

В итоге мужчина лезвием перебил седалищный нерв: сейчас Вероника не чувствует правую ногу и не может ходить, пишет Telegram-канал Baza.

По словам пострадавшей, агрессор был уверен, что бывшая супруга умрет. По ее словам, экс-муж после ранения дал ей таблетку аспирина, чтобы усилить кровотечение, но она смогла незаметно выплюнуть ее.

«Он целился в глаз, хотел мне его выколоть. Я закрывалась от ударов. Повреждена рука, особенно мизинец и безымянный палец. Дальше он ударил в печень, задел седалищный нерв. Я притворилась, что потеряла сознание и мертва, чтобы он остановился», — рассказывала Виктория журналистам.

Когда мужчина ушел и запер квартиру снаружи, Вероника, теряя сознание от потери крови, начала ползти по квартире, пытаясь спастись.

Сначала она закрыла внутреннюю щеколду, опасаясь, что нападавший вернется. Затем попыталась найти телефон, но мужчина забрал все ключи и средства связи.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Прогуливался у отдела полиции

Услышав, что кто-то вновь пытается попасть в квартиру, Вероника на адреналине добралась до заваленного вещами балкона. Она открыла окно и начала звать на помощь. Проходивший мимо молодой человек вызвал скорую. Прибывшие медики спасли девушку.

Сейчас Вероника перенесла несколько операций. Врачи продолжают бороться за восстановление поврежденной руки и ноги. Вероятнее всего, процесс восстановления будет долгим.

«Восстановление может занять до двух лет. Но главное, что я жива. Я бы очень хотела найти того парня, кто вызвал помощь и тем самым спас мне жизнь. Пожалуйста, отзовись, если ты это читаешь! Три человека прошли мимо, не обращая внимания на мои крики, и только он отозвался», — говорит потерпевшая в интервью «КП-Петербург».

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», бывшего мужа задержали вечером того же дня — он прогуливался рядом с отделением полиции. Сейчас он находится в СИЗО. Какую именно статью ему инкриминируют, не уточняется.

Читайте также:

«Собака съела ежа»: живодер пинал таксу в подъезде

Думали, что протухшее мясо: мигранты расчленили двух подруг

Сим-карта в фото и наркотики в журнале: истории тюремного цензора

Заставлял насиловать собак: педофил растлил 145 детей

«Я маме кран чинил»: муж вырезал жене глаза и повез сына в школу