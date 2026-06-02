Заставлял детей насиловать собак: педофил растлил 145 детей

Канадец, выдавая себя за подростка из Нью-Джерси, обманул в интернете более 145 американских детей. Мужчина шантажировал несовершеннолетних, заставляя снимать интимные ролики. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

145 детей

По данным федеральной прокуратуры, Раманан Патманатан выдавал себя за подростка по имени Бретт из Нью-Джерси и связывался со своими жертвами преимущественно через Instagram (деятельность запрещена в РФ) и Facebook (деятельность запрещена в РФ).

В среду, 27 мая, гражданин Канады был приговорен к 33 годам тюремного заключения за то, что федеральные власти охарактеризовали как «масштабную схему шантажа с использованием интимных фотографий, жертвами которой стали более 100 детей по всей территории Соединенных Штатов».

Журнал People утверждает, что жертвами Патманатана стали 145 детей, среди них как девочки, так и мальчики.

Угрозы педофила

Согласно пресс-релизу, после установления контакта он требовал от несовершеннолетних жертв участия в действиях сексуального характера во время видеочатов с ним.

«Он приказывал им обнажать гениталии и совершать сексуальные действия с собаками, братьями, сестрами и другими родственниками. Почти во всех видеочатах со своими несовершеннолетними жертвами Патманатан отправлял детям изображения взрослых, совершающих сексуальные действия, чтобы показать им, как делать то, что он требовал», — рассказывают в прокуратуре.

Патманатан якобы записывал действия детей и сохранял файлы на своем компьютере. Против тех, кто отказывался продолжать коммуникацию, педофил использовал угрозы.

«Когда несовершеннолетние жертвы отказывались продолжать участвовать в действиях сексуального характера или блокировали аккаунты Патманатана в социальных сетях, он угрожал отправить изображения друзьям или родственникам детей», — говорится в пресс-релизе.

Садист-порнограф

СМИ уточняют, что педофил был задержан в марте 2021 года. Перед этим он промышлял своими преступлениями на протяжении семи лет.

Согласно обвинительному заключению, расследование началось после того, как мать несовершеннолетней жертвы обратилась в правоохранительные органы по поводу «человека, который неустанно преследовал ее несовершеннолетнюю дочь в социальных сетях и принуждал ее к действиям сексуального характера в прямом эфире». Следователи отследили IP-адрес Патманатана, который проживал со своими родителями и братом в Торонто.

Патманатан отрицал наличие у него сексуального интереса к детям, но признал, что использовал даркнет для доступа к жестокому и откровенному контенту, включая видео с обезглавливанием. Он также заявил, что ему нравилось смотреть «контент, связанный с инцестом между братьями и сестрами».

Проигрался в покер

Адвокаты защиты в своем меморандуме о вынесении приговора написали, что Патманатан, уроженец Шри-Ланки, бросил университет в Канаде, чтобы полностью посвятить себя игре в покер. Сначала ему это удавалось, но затем он начал проигрывать и «становился все более и более безрассудным в своем азарте».

«Он играл в азартные игры, смотрел порнографию, играл в другие онлайн-игры и просто проводил все свое время в изоляции и одиночестве», — цитирует журнал People адвокатов педофила.

По данным федеральных властей, Патманатану также было предписано отбыть 10 лет условного освобождения под надзором и зарегистрироваться в качестве сексуального преступника.

