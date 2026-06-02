ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 18:59

Раскрыта тема разговора Путина и Лукашенко

Путин обсудил с Лукашенко развитие союзных отношений

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля. Темой беседы стало развитие союзнических отношений Москвы и Минска.

Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Лукашенко, выступая перед журналистами в Астане, поделился деталями телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президент Белоруссии предложил Макрону взять на себя роль катализатора мирного диалога, пригласил его в Минск и порекомендовал провести встречу с Путиным для откровенного обсуждения ситуации, в частности, на Украине.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские страны, включая Францию, стремились рассорить Москву и Минск, но эти попытки обречены на провал. Дипломат выразила убежденность, что белорусские друзья Москвы также не строят иллюзий относительно телефонной дипломатии Парижа.

Владимир Путин
Александр Лукашенко
Власть
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детские трудовые лагеря: что не так с идеей — мнения юристов и депутатов
Московский аэропорт ввел ограничения на полеты
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротворца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке из-за приказа командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.