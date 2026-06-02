Раскрыта тема разговора Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля. Темой беседы стало развитие союзнических отношений Москвы и Минска.

Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Лукашенко, выступая перед журналистами в Астане, поделился деталями телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президент Белоруссии предложил Макрону взять на себя роль катализатора мирного диалога, пригласил его в Минск и порекомендовал провести встречу с Путиным для откровенного обсуждения ситуации, в частности, на Украине.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские страны, включая Францию, стремились рассорить Москву и Минск, но эти попытки обречены на провал. Дипломат выразила убежденность, что белорусские друзья Москвы также не строят иллюзий относительно телефонной дипломатии Парижа.