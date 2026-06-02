Три человека пострадали от удара дрона в российском регионе

Оперштаб Белгородской области сообщил о трех пострадавших от удара дрона ВСУ

В Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали три человека, сообщил оперативный штаб региона в мессенджере МАКС. Инцидент произошел в районе села Посохово Валуйского округа, где FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль.

После детонации двое мужчин получили осколочные ранения надключичной области и голени, рассказали в оперштабе. У третьего пострадавшего диагностировали ушиб мягких тканей голени.

Всем троим оказали необходимую медицинскую помощь, уточнили в ведомстве. Лечение пострадавшие продолжат в амбулаторных условиях, а сам автомобиль получил повреждения.

Ранее четыре человека пострадали от взрыва дронов ВСУ в Белгородской области. В результате ударов были ранены жители Валуйского и Краснояружского округов.

До этого в оперштабе Белгородской области сообщили, что мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.