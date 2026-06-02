Три человека пострадали от удара дрона в российском регионе

В Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали три человека, сообщил оперативный штаб региона в мессенджере МАКС. Инцидент произошел в районе села Посохово Валуйского округа, где FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль.
После детонации двое мужчин получили осколочные ранения надключичной области и голени, рассказали в оперштабе. У третьего пострадавшего диагностировали ушиб мягких тканей голени.
Всем троим оказали необходимую медицинскую помощь, уточнили в ведомстве. Лечение пострадавшие продолжат в амбулаторных условиях, а сам автомобиль получил повреждения.
Ранее четыре человека пострадали от взрыва дронов ВСУ в Белгородской области. В результате ударов были ранены жители Валуйского и Краснояружского округов.
До этого в оперштабе Белгородской области сообщили, что мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.