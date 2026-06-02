02 июня 2026 в 19:37

«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана

Рубио: есть признаки того, что Хаменеи жив и участвует в политике

Марко Рубио Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
Есть признаки того, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив, заявил государственный секретарь США Марко Рубио. По его словам, которые передает агентство Reuters, Хаменеи активно участвует в процессе принятия политических решений.

Есть признаки того, что Моджтаба Хаменеи жив и все активнее участвует в принятии решений, — указал госсекретарь.

Моджтаба Хаменеи был ранен в результате израильского удара по резиденции в Тегеране 28 февраля, получил сильные ожоги лица, затрудняющие речь. Сообщалось, что, несмотря на тяжелые ранения, он сохраняет ясность ума. По некоторым данным, с конца февраля Хаменеи перенес три хирургических вмешательства на одной ноге, и врачи не исключают, что ему может потребоваться протезирование.

Министерство здравоохранения Ирана ранее опровергло слухи об инвалидности и увечьях Хаменеи после американо-израильского удара. Глава пресс-службы иранского Минздрава Хосейн Керманпур заявил, что полученные травмы не «изувечили» его внешность.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
