Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 14:29

Хаменеи принял решение по вывозу иранского урана

Хаменеи запретил вывозить иранский уран за границу

Моджтаба Хаменеи Моджтаба Хаменеи Фото: Iranian Government/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран за границу, сообщает Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника. Подобный запрет ужесточает позицию Тегерана по одному из главных требований США на мирных переговорах.

Как пишет агентство, приказ Хаменеи может еще больше расстроить президента США Дональда Трампа. Это также осложнит переговоры о прекращении американо-израильской войны против Ирана.

Ранее стало известно, что Исламская Республика согласна переправить обогащенный уран в Россию вместо передачи его американской стороне. Отмечается, что решение будет принято при определенных условиях, каких именно, неизвестно. При этом Тегеран планирует добиться от Вашингтона «экономических уступок».

Трамп между тем заявил, что США готовы получить запасы иранского обогащенного урана любыми способами. По его словам, Вашингтон допускает проведение операции на территории Исламской Республики, если Тегеран откажется передать материалы добровольно. Президент отметил, что иранские вооруженные силы «будут полностью разбиты» и американская сторона ничем не рискует.

Мир
Иран
США
Моджтаба Хаменеи
уран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, как справиться с волнением на ЕГЭ
Глава Кубани анонсировал открытие центра реабилитации для ветеранов СВО
В Госдуме раскрыли, что может привести к столкновению НАТО и России
Путин и Лукашенко по видео проводят ядерные учения ВС России и Белоруссии
Все, лето закончилось? Аномальное похолодание в Москве, прогноз погоды
Психиатр дал советы, как эффективно избавиться от синдрома спасателя
«Люди без вкуса»: Волкова жестко высказалась о современном театре
«Компенсация»: политолог об идее Мерца дать Украине специальный статус в ЕС
Белоруссия вызвала на ковер временного поверенного в делах Литвы из-за БПЛА
Предотвращен теракт в Керчи
Волкова публично отчитала мужа Собчак из-за «вероломства» в Театре Виктюка
«Твердость характера»: Груздев назвал Чайку ориентиром для юристов
Мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Брянской области
«Дзен» и News Media Holding заключили партнерство на ЦИПР-2026
В Находке перекрыли «европейский» наркотрафик
Американист ответил, удастся ли США захватить Кубу по сценарию Венесуэлы
Стало известно, сколько мер поддержки участников СВО действует на Кубани
Директор школы рассказала о семье погибшего в Перми мальчика
Суд отправил под домашний арест водителя перевернувшейся на Байкале лодки
Банкам рекомендовали поставить под контроль операции с наличными
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.