Хаменеи принял решение по вывозу иранского урана

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран за границу, сообщает Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника. Подобный запрет ужесточает позицию Тегерана по одному из главных требований США на мирных переговорах.

Как пишет агентство, приказ Хаменеи может еще больше расстроить президента США Дональда Трампа. Это также осложнит переговоры о прекращении американо-израильской войны против Ирана.

Ранее стало известно, что Исламская Республика согласна переправить обогащенный уран в Россию вместо передачи его американской стороне. Отмечается, что решение будет принято при определенных условиях, каких именно, неизвестно. При этом Тегеран планирует добиться от Вашингтона «экономических уступок».

Трамп между тем заявил, что США готовы получить запасы иранского обогащенного урана любыми способами. По его словам, Вашингтон допускает проведение операции на территории Исламской Республики, если Тегеран откажется передать материалы добровольно. Президент отметил, что иранские вооруженные силы «будут полностью разбиты» и американская сторона ничем не рискует.