«Люди без вкуса»: Волкова жестко высказалась о современном театре

Современное искусство страдает от того, что главную роль в нем играют продюсеры и непрофессионалы без вкуса, а не режиссеры, заявила корреспонденту NEWS.ru актриса Екатерина Волкова на XIII Забайкальском международном кинофестивале. По словам артистки, сейчас люди, далекие от творчества, диктуют свои правила. В советские времена, когда кино и театр были на пике, ситуация была иной, добавила она.

Я не устаю об этом говорить, потому что это действительно сейчас проблема в искусстве, потому что на первом месте стоит продюсер, на втором месте режиссер. Раньше, когда наше советское кино и наш театр был, ну, просто на пике <...>, было иначе. А сегодня, к сожалению, непрофессионалы, очень много непрофессионалов. Люди без вкуса вдруг диктуют режиссеру, как надо, где надо урезать, где не нужно длинных планов. Я считаю, что это, ну, просто некрасиво, это непрофессионально, это не должно быть, — высказалась она.

Ранее актриса раскритиковала режиссера Константина Богомолова за демонтаж памятной доски с Театра Виктюка, охарактеризовав его поступок как предательство. Недопустимо уничтожать театр, который строился годами и был дорог огромному числу зрителей, считает артистка.