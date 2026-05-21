«Черная метка»: политолог объяснил, почему Миндич подал в суд на Зеленского Политолог Корнилов: подавший в суд на Зеленского Миндич обижен на действия Киева

Украинский предприниматель Тимур Миндич, который подал в суд на президента страны Владимира Зеленского, обижен на действия Киева в свой адрес, такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил политолог Владимир Корнилов. Он не исключил, что бизнесмен мог «слить» украинским СМИ компромат на окружение главы государства, дав понять — следующим может быть сам Зеленский.

Миндич чувствует себя, мягко говоря, преданным и обиженным. Он действительно был «кошельком» команды президента Украины, действовал в тесном контакте с Зеленским, под его началом — это подтверждают те самые «пленки Миндича». <…> Скорее всего, они слиты им самим. Думаю, это даже не месть, а предупреждение, черная метка с намеком [для Зеленского], — пояснил эксперт.

По мнению Корнилова, в будущем Миндич может объединиться с другими активными критиками президента Украины. Речь, к примеру, идет о бывшем пресс-секретаре Зеленского Юлии Мендель, уточнил он.

Может сложиться ударный кулак против Зеленского, который будет способен нанести сокрушающий удар. Думаю, что если Киев начнет применять более жесткие меры по отношению к Миндичу, то это обязательно произойдет, — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что Миндич подал иск против Зеленского. Так он намерен оспорить указ главы государства о введении против него санкций. В конце ноября 2025 года на Украине разгорелся коррупционный скандал. Тогда обвинения были предъявлены семи фигурантам, включая Миндича, которого называли «кошельком» Зеленского.