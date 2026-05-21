Тело российского криптоинвестора нашли в братской могиле в Таиланде Тело пропавшего россиянина Гарбузова нашли в братской могиле в Бангкоке

Тело пропавшего российского криптоинвестора Максима Гарбузова нашли в братской могиле в Бангкоке, заявила РИА Новости глава российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева. По ее словам, мужчину сначала не могли опознать из-за ошибки в фамилии.

Максим Гарбузов из Санкт-Петербурга найден в братской могиле в Бангкоке, — сказала Шерстобоева.

Отмечается, что россиянина искали с начала февраля в Паттайе. Его родственники обращались в полицию.

Ранее сообщалось, что журналист из Москвы пропал в Таиланде после обращения в местную клинику. Его начали искать родственники и волонтеры. Позже человека, похожего на пропавшего журналиста, заметили тайские полицейские. Сотрудники отвезли его к зданию российского посольства, однако дипмиссия в тот момент не работала из-за праздников.

До этого житель Ростовской области пропал на Пхукете. Перед исчезновением он связался с родными из полиции и попросил денег. Известно, что 34-летний Валех Гасанов проживал в Таиланде более года. Незадолго до пропажи он сообщил матери, что познакомился с местной девушкой.