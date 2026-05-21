Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 16:23

Тело российского криптоинвестора нашли в братской могиле в Таиланде

Тело пропавшего россиянина Гарбузова нашли в братской могиле в Бангкоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Тело пропавшего российского криптоинвестора Максима Гарбузова нашли в братской могиле в Бангкоке, заявила РИА Новости глава российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева. По ее словам, мужчину сначала не могли опознать из-за ошибки в фамилии.

Максим Гарбузов из Санкт-Петербурга найден в братской могиле в Бангкоке, — сказала Шерстобоева.

Отмечается, что россиянина искали с начала февраля в Паттайе. Его родственники обращались в полицию.

Ранее сообщалось, что журналист из Москвы пропал в Таиланде после обращения в местную клинику. Его начали искать родственники и волонтеры. Позже человека, похожего на пропавшего журналиста, заметили тайские полицейские. Сотрудники отвезли его к зданию российского посольства, однако дипмиссия в тот момент не работала из-за праздников.

До этого житель Ростовской области пропал на Пхукете. Перед исчезновением он связался с родными из полиции и попросил денег. Известно, что 34-летний Валех Гасанов проживал в Таиланде более года. Незадолго до пропажи он сообщил матери, что познакомился с местной девушкой.

Азия
Таиланд
Россия
пропавшие люди
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как повысить интерес молодежи к северным регионам
В силовых структурах раскрыли детали боев за Шестеровку
Лукашенко отверг намерение Белоруссии быть втянутой в украинский конфликт
Невролог предупредил, кому тяжело дадутся резкие перепады температуры
Тарасова назвала смену спортивного гражданства сына Плющенко семейным делом
Ермак показал электронный браслет на своей ноге
Бывшая подруга Галустяна неоднозначно высказалась о его новом имидже
Стало известно, когда ЕС сможет возобновить закупки газа в России
Раскрыто, какую инфекцию нашли у детей из лагеря в Башкирии
Известного иноагента внесли в список террористов
Путин анонсировал пуски баллистических ракет в ходе ядерных учений
Общественник нашел способ борьбы со слизнями
Путин назвал единственный случай для применения ядерного оружия
Жителя Краснодара обвинили в мошенничестве на 580 тыс. рублей в Крыму
Жена Цекало прилетела к российским врачам, чтобы вырезать «Линду»
Тело российского криптоинвестора нашли в братской могиле в Таиланде
Экономист рассказала, какие льготы положены северянам
Ассоциация руководителей медиа займется защитой прав СМИ в работе с ИИ
Тарасова объяснила переход сына Плющенко в сборную Азербайджана
Звезда Comedy Woman рассказала, как преодолела кризис в браке
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.