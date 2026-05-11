Журналист из Москвы обратился в клинику Бангкока и исчез

Журналист из Москвы пропал в Таиланде после обращения в местную клинику, сообщил RG.RU осведомленный источник. Сейчас россиянина ищут родственники и волонтеры.

По данным собеседника издания, 38-летний мужчина прилетел в Бангкок из Вьетнама и остановился в гостинице на Каосан Роуд. После употребления слишком острой еды у него ухудшилось самочувствие, поэтому россиянин обратился за медицинской помощью в местную больницу.

После лечения поведение россиянина, как утверждают знакомые, резко изменилось. Соотечественники, встречавшие его в майские праздники, рассказали, что мужчина выглядел растерянным и вел себя странно. Одному из очевидцев он сообщил, что лишился денег и документов.

Позже человека, похожего на пропавшего журналиста, заметили тайские полицейские. Сотрудники полиции отвезли его к зданию российского посольства, однако дипмиссия в тот момент не работала из-за праздников. После этого о местонахождении москвича ничего не известно.

Ранее стало известно, что россиянка Наталья, которую удалось освободить из мошеннического кол-центра в Мьянме, вылетела в Россию из бангкокского аэропорта Суваннапхум. Незадолго до этого домой отправилась еще одна гражданка России по имени Альфинур.