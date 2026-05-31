Взбесившая украинцев гимнастка Ильтерякова победила на чемпионате Европы Гимнастка Ильтерякова победила на чемпионате Европы в упражнениях с обручем

Россиянка София Ильтерякова стала победительницей финала в индивидуальных упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне, следует из турнирной таблицы на сайте Олимпийских игр. Спортсменка набрала 29,90 балла.

Второе место заняла представительница Белоруссии Алина Горносько с результатом 29,80 балла. Бронзу получила итальянка София Раффаэли (29,50).

Ильтерякова также стала третьей в упражнениях с мячом в личном зачете. В этой категории победила представительница Германии Дарья Варфоломеев с результатом 29,55 балла. Столько же баллов набрала болгарка Стиляна Николова, занявшая второе место.

Ранее Украинская федерация гимнастики выступила с требованием лишить нейтрального статуса Ильтерякову и аннулировать ее результаты на этапе Кубка мира в Софии. Причиной стало ее поведение во время церемонии награждения — спортсменка якобы отвернулась от украинского флага. В УФГ заявили, что своим поступком россиянка «нарушила правила поведения» и принцип «спорт вне политики».