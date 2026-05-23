Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 21:30

Швейцария устроила разгром Венгрии на чемпионате мира по хоккею

Швейцария обыграла Венгрию со счетом 9:0 и вышла в четвертьфинал ЧМ по хоккею

Игроки сборных Швейцарии и Венгрии во время матча Игроки сборных Швейцарии и Венгрии во время матча Фото: Andrea Branca/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Сборная Швейцарии уверенно обыграла Венгрию в матче чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 9:0 в пользу хозяев турнира.

Швейцарская команда одержала шестую победу подряд и набрала 18 очков в группе A. Благодаря этому результату сборная досрочно обеспечила себе участие в четвертьфинале турнира.

Авторами шайб стали Роман Йоси (19-я минута, 21-я и 23-я), Тимо Майер (32-я), Денис Мальгин (34-я и 53-я), Калвин Тюркауф (36-я), Свен Андригетто (40-я) и Симон Кнак (56-я). В параллельной встрече сборная Чехии переиграла команду Словакии со счетом 3:2.

Ранее Международная федерация бенди (FIB) объявила об отмене мужского и женского чемпионатов мира 2027 года. Причиной стали финансовые сложности у представителей Финляндии, Норвегии и Швеции на фоне отсутствия сборных России и Белоруссии.

До этого «Локомотив» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ на выезде обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Встреча прошла в Казани, а победные шайбы в составе гостей забросили Егор Сурин (дубль) и Максим Шалунов.

Спорт
Хоккей
Швейцария
Венгрия
чемпионаты
результаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самый красивый туалет Норвегии закрыли
Студент рассказал подробности о первых ударах дронов по колледжу в ЛНР
Жители ЛНР почтили память жертв атаки на колледж в Старобельске
Ребенок получил пулевое ранение у Мариинского театра в Петербурге
Град размером с мячики для пинг-понга обрушился на Сыктывкар
Замужество, ссора с Темниковой, личная жизнь: как живет Ольга Серябкина
США резко увеличили число «шпионских» вылетов к Кубе
Град в Нижегородской области превратил машины в решето
Беспилотник взорвался в центре Луганска
Швейцария устроила разгром Венгрии на чемпионате мира по хоккею
Россиян предупредили об отложенном старте купального сезона
Захарова раскрыла, кто готов поехать на место удара ВСУ в ЛНР
В Москве машина выехала на троутар у остановки и сбила человека
Папа Римский во второй раз повторил вирусный мем
Стало известно, сможет ли «Акрон» выступить в новом сезоне РПЛ
Дзюба объявил об уходе из «Акрона»
Отец Стивена Хокинга считал, что сын плохо учился и бездельничал
«Мне больно»: мать избитой отцом девочки высказалась о произошедшем
В российском регионе объявили желтый уровень воздушной опасности
МИД Ирана раскрыл детали работы с США над меморандумом
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.