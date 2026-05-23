Швейцария устроила разгром Венгрии на чемпионате мира по хоккею

Игроки сборных Швейцарии и Венгрии во время матча

Сборная Швейцарии уверенно обыграла Венгрию в матче чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 9:0 в пользу хозяев турнира.

Швейцарская команда одержала шестую победу подряд и набрала 18 очков в группе A. Благодаря этому результату сборная досрочно обеспечила себе участие в четвертьфинале турнира.

Авторами шайб стали Роман Йоси (19-я минута, 21-я и 23-я), Тимо Майер (32-я), Денис Мальгин (34-я и 53-я), Калвин Тюркауф (36-я), Свен Андригетто (40-я) и Симон Кнак (56-я). В параллельной встрече сборная Чехии переиграла команду Словакии со счетом 3:2.

