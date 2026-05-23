Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 21:01

Отец Стивена Хокинга считал, что сын плохо учился и бездельничал

Стивен Хокинг Стивен Хокинг Фото: Martin Pope/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Физик Стивен Хокинг в студенчестве беспокоил родителей тем, что бездельничал по дому и мало учился, передает The Guardian. По данным журналистов, об этом будущий ученый писал в своих дневниках: в частности, его отец сокрушался, что сын «бездельничает по дому, не проявляя особой инициативы, и почти не занимается».

Эти дневники хранятся среди семейных документов и фотографий, к которым биограф и физик Грэм Фармело получил доступ. Он отметил, что дневники и письма тех лет, которые он прочел, станут основой его будущей книги о детстве ученого и дадут «неприукрашенное и честное представление» о его юности и «мучительных месяцах после того, как ему поставили диагноз „боковой амиотрофический склероз“, когда ему был всего 21 год»».

Ранее стало известно, что женщины в купальниках, попавшие на фото с британским физиком Стивеном Хокингом из досье финансиста Джеффри Эпштейна, были сиделками ученого. Снимок обнаружили среди документов, обнародованных Минюстом США в рамках расследования по делу Эпштейна, обвиненного в преступлениях сексуального характера.

США
ученые
физики
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскрыла, кто готов поехать на место удара ВСУ в ЛНР
В Москве машина выехала на троутар у остановки и сбила человека
Папа Римский во второй раз повторил вирусный мем
Стало известно, сможет ли «Акрон» выступить в новом сезоне РПЛ
Дзюба объявил об уходе из «Акрона»
Отец Стивена Хокинга считал, что сын плохо учился и бездельничал
«Мне больно»: мать избитой отцом девочки высказалась о произошедшем
В российском регионе объявили желтый уровень воздушной опасности
МИД Ирана раскрыл детали работы с США над меморандумом
Страшная месть за Старобельск уже скоро? Зеленский ждет удар «Орешника»
«Нет козырей»: в США перечислили признаки шаткого положения Украины
Россиянка отсудила 2 млн рублей за купленную с рук видеокарту
Релокант из Иркутска словил шальную пулю в США
Дмитриев озвучил последствия войны на Ближнем Востоке
Еще больше смертей: в Старобельске проходит опознание тел погибших студентов
Правоохранители изъяли дочерей у «бойца» из лифта в Балашихе
Чехия «оскалилась» на РФ, цинизм Зеленского, НЛО в США: что будет дальше
Трамп в беседе с журналисткой проговорился о сделке с Ираном
Одесситы разбили стекло в микроавтобусе ТЦК и спасли мобилизованных
Российский вратарь и украинский защитник ПСЖ отказались от рукопожатия
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.