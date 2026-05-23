Отец Стивена Хокинга считал, что сын плохо учился и бездельничал

Физик Стивен Хокинг в студенчестве беспокоил родителей тем, что бездельничал по дому и мало учился, передает The Guardian. По данным журналистов, об этом будущий ученый писал в своих дневниках: в частности, его отец сокрушался, что сын «бездельничает по дому, не проявляя особой инициативы, и почти не занимается».

Эти дневники хранятся среди семейных документов и фотографий, к которым биограф и физик Грэм Фармело получил доступ. Он отметил, что дневники и письма тех лет, которые он прочел, станут основой его будущей книги о детстве ученого и дадут «неприукрашенное и честное представление» о его юности и «мучительных месяцах после того, как ему поставили диагноз „боковой амиотрофический склероз“, когда ему был всего 21 год»».

Ранее стало известно, что женщины в купальниках, попавшие на фото с британским физиком Стивеном Хокингом из досье финансиста Джеффри Эпштейна, были сиделками ученого. Снимок обнаружили среди документов, обнародованных Минюстом США в рамках расследования по делу Эпштейна, обвиненного в преступлениях сексуального характера.