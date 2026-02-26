Стало известно, кем были девушки в бикини на фото с Хокингом

Стало известно, кем были девушки в бикини на фото с Хокингом Sun: девушки в бикини на фото с Хокингом из дела Эпштейна оказались сиделками

Две девушки в бикини, запечатленные с физиком Стивеном Хокингом на фотографии, обнародованной Минюстом США среди документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, оказались сиделками, пишет газета Sun. Источник, член семьи ученого, пояснил, что они сопровождали физика.

Женщины много лет работали на Хокинга, уточнил собеседник издания. Он также напомнил, что услуги сиделок были нужны Хокингу из-за диагностированного у него бокового амиотрофического склероза, и любые обвинения в адрес ученого из-за его связи с Эпштейном неправдоподобны.

Ранее выяснилось, что Эпштейн приматывал скотчем голову ученого Стивена Хокинга к креслу, чтобы погрузиться под воду на частной подводной лодке. Согласно письму, опубликованному Минюстом США, это произошло во время визита физика на остров американца. Финансист назвал это «очень веселым» эпизодом.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что «драма», связанная с публикацией материалов дела Эпштейна, — не первая и не последняя. По словам дипломата, весь объем того, что было накоплено, представляется миру в тщательно отредактированном виде.