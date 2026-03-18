«Ни копейки не получил»: Свинцов о зарплате в ЛДПР Свинцов заявил, что за 25 лет в ЛДПР не получил ни копейки от партии

Бывший член ЛДПР Андрей Свинцов рассказал, что за четверть века работы в партии не получил от нее никаких денег. Об этом депутат заявил журналистам, комментируя свое недавнее исключение и возможные планы на будущее, передает корреспондент NEWS.ru.

По словам парламентария, вся его деятельность в ЛДПР носила исключительно общественный характер и была работой ради интереса. Он подчеркнул, что стремился защищать граждан и говорил то, что думает, не пытаясь «выворачиваться».

И я в партии ни копейки никогда не получил. Да, мне как депутату правда платят зарплату. Ну, ее платят на любой работе. А именно партийных денег я не получал за 25 лет никогда ни разу и никаких, — сказал Свинцов.

Что касается дальнейших планов, депутат допустил, что через месяц может поискать себе новое применение. Однако это случится только в том случае, если его по-настоящему увлечет какая-то другая работа, отметил он.

Ранее Свинцов заявил, что не планирует обращаться в суд для обжалования своего исключения из рядов ЛДПР. По словам парламентария, он не видит оснований для судебных разбирательств, так как решение принималось коллективно.