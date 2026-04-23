Появились данные о водителе каршеринга, который сбил пешеходов в Москве

Сбивший двух человек в Москве водитель каршеринга не имел прав

Сбивший двух пешеходов на Алтуфьевском шоссе 19-летний водитель не имел прав для вождения транспортом, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Москвы. Также для аренды каршеринга он использовал чужой аккаунт.

По предварительной информации, на Алтуфьевском шоссе 19-летний водитель арендованного под чужим аккаунтом автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, с последующим наездом на пешеходов, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что На Алтуфьевском шоссе в Москве сотрудники ГИБДД устроили погоню за водителем каршеринга, который отказался остановиться по требованию. Пытаясь скрыться от преследования, нарушитель на автомобиле Haval не справился с управлением и сбил двух пешеходов.

