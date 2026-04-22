22 апреля 2026 в 13:05

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Шесть человек получили травмы в результате серьезной аварии с участием автобуса в Краснодаре, передает Telegram-канал «112». Инцидент случился на пересечении улиц Северной и Филатова, где 57-летний водитель автобуса потерял управление и наехал на бордюр.

От резкого удара транспортное средство опрокинулось на бок, что привело к экстренной госпитализации находившихся в салоне пассажиров. Сейчас на месте ДТП работают правоохранители и бригады скорой помощи, проводится тщательная проверка всех обстоятельств инцидента.

Ранее под Калининградом двое водителей пострадали в ДТП с четырьмя машинами. Инцидент произошел на 16-м км дороги в районе Светловского округа. Один из мужчин выехал на встречную полосу, допустил столкновение, а затем по инерции задел еще два авто.

До этого стало известно, что в Москве возбудили уголовное дело против женщины, которая управляла автомобилем в нетрезвом виде и устроила массовую аварию на Садовом кольце. Два человека погибли, еще двое пострадали. Предварительно, виновницей ДТП стала экс-сотрудница Россотрудничества.

