Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодаре

Шесть человек получили травмы в результате серьезной аварии с участием автобуса в Краснодаре, передает Telegram-канал «112». Инцидент случился на пересечении улиц Северной и Филатова, где 57-летний водитель автобуса потерял управление и наехал на бордюр.

От резкого удара транспортное средство опрокинулось на бок, что привело к экстренной госпитализации находившихся в салоне пассажиров. Сейчас на месте ДТП работают правоохранители и бригады скорой помощи, проводится тщательная проверка всех обстоятельств инцидента.

