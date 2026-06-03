«Выглядеть нужно уместно»: стилист о наряде Собчак на ПМЭФ

Звездный стилист Екатерина Журавлева в разговоре с NEWS.ru заявила, что наряд телеведущей Ксении Собчак на ПМЭФ, который журналисты окрестили «белым костюмом школьницы», не соответствует мероприятию. По ее словам, на международном экономическом форуме надо выглядеть уместно.

У Ксении талантливые стилисты, но то ли они не были в контексте, то ли это был ее личный запрос. ПМЭФ — площадка серьезная, и выглядеть там нужно как минимум уместно. Прием с мужскими подтяжками на носках отлично смотрелся в фильме «Вавилон». И может здорово выглядеть на любой светской вечеринке, но все-таки не на форуме. А так — стильный наряд. Нужно отдать должное, Ксения цветет и пахнет, — отметила стилист.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Санкт-Петербурге завершили подготовку к обеспечению безопасности Петербургского международного экономического форума. По его словам, все мероприятия были выполнены в установленные сроки.

Губернатор отметил, что силовые структуры подготовили необходимые расчеты сил и средств для поддержания общественного порядка, обеспечения безопасности граждан и противопожарной защиты объектов форума. ПМЭФ в 2026 году пройдет с 3 по 6 июня.