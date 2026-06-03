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03 июня 2026 в 03:04

Беглов оценил готовность Петербурга к ПМЭФ

Беглов заявил о принятии исчерпывающих мер безопасности на ПМЭФ-2026

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге завершили подготовку к обеспечению безопасности Петербургского международного экономического форума, сообщил РИА Новости губернатор города Александр Беглов. По его словам, все мероприятия были выполнены в установленные сроки.

Комплекс предварительных мероприятий в сфере обеспечения безопасности выполнен в установленные сроки. В полном объеме учтены новые вызовы.Меры приняты исчерпывающие, — заявил Беглов.

Губернатор отметил, что силовые структуры подготовили необходимые расчеты сил и средств для поддержания общественного порядка, обеспечения безопасности граждан и противопожарной защиты объектов форума. Петербургский международный экономический форум в 2026 году пройдет с 3 по 6 июня.

Ранее стало известно, что министр внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины Сташа Кошарац прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме. В аэропорту гостя встретил председатель петербургского КВС Евгений Григорьев. В то же время помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил: США впервые за несколько лет будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) официальной делегацией.

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