Высокопоставленный министр из Европы прибыл в Петербург на ПМЭФ

Высокопоставленный министр из Европы прибыл в Петербург на ПМЭФ Министр Боснии и Герцеговины Кошарац прибыл в Петербург для участия в ПМЭФ

Министр внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины Сташа Кошарац прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе городского комитета по внешним связям. В аэропорту гостя встретил председатель петербургского КВС Евгений Григорьев.

Член правительства Санкт-Петербурга — председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев встретил в аэропорту министра внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины, сопредседателя межправительственной российско-боснийско-герцеговинской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству Сташу Кошараца, — сказано в сообщении.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил: США впервые за несколько лет будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) официальной делегацией. По его словам, на таком уровне американцы не участвовали в мероприятии последние восемь-девять лет.

До этого помощник российского президента сообщил, что Саудовская Аравия станет страной-гостем на ПМЭФ в 2026 году. По его словам, делегацию королевства возглавит министр энергетики принц Абдулазиз бен Салман Аль Сауд.