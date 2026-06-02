ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 21:15

Высокопоставленный министр из Европы прибыл в Петербург на ПМЭФ

Министр Боснии и Герцеговины Кошарац прибыл в Петербург для участия в ПМЭФ

Фото: Артем Пряхин/Росконгресс
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины Сташа Кошарац прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе городского комитета по внешним связям. В аэропорту гостя встретил председатель петербургского КВС Евгений Григорьев.

Член правительства Санкт-Петербурга — председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев встретил в аэропорту министра внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины, сопредседателя межправительственной российско-боснийско-герцеговинской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству Сташу Кошараца, — сказано в сообщении.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил: США впервые за несколько лет будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) официальной делегацией. По его словам, на таком уровне американцы не участвовали в мероприятии последние восемь-девять лет.

До этого помощник российского президента сообщил, что Саудовская Аравия станет страной-гостем на ПМЭФ в 2026 году. По его словам, делегацию королевства возглавит министр энергетики принц Абдулазиз бен Салман Аль Сауд.

Регионы
Санкт-Петербург
Босния и Герцеговина
ПМЭФ
министры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как изменилось положение предпринимателей в 2026 году
На ПМЭФ показали первый отечественный грузовик на независимой подвеске
Анонсированы переговоры с участием Лаврова в рамках ПМЭФ
Раскрыто реальное положение дел в санкционной политике США против России
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
Стало известно, как в Херсонской области будут защищать трассу «Новороссия»
Эксперт оценил доходы бюджета России на фоне конфликта Ирана и США
Белоусов обозначил приоритет председательства России в ОДКБ
Удар ВСУ по автобусу в Енакиево 3 июня: сколько жертв, подробности
ВСУ атаковали школу в Мелитополе
Названа страна, в которой пройдет «Интервидение» в 2026 году
Илия Топурия стал участником международного VIP-сообщества 1win
Пользователи МАКСа смогут бесплатно посетить речные экскурсии по Петербургу
Назван футболист РПЛ, за которым будет интересно следить на ЧМ-2026
Лантратова двумя словами оценила атаку ВСУ на автобус в ДНР
В ДНР открыли горячую линию после удара ВСУ по рейсовому автобусу
«Мы ответим»: военэксперт о причастности стран Балтии к удару по Петербургу
Стало известно, когда петербургские «Кресты» станут отелями и музеями
Барановская поделилась своей формулой счастья
На ПМЭФ заметили роботов-оракулов с «пророческими» угощениями
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру
Общество

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить
Семья и жизнь

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.