02 июня 2026 в 17:21

Ушаков: Саудовская Аравия станет страной-гостем на ПМЭФ в 2026 году

Саудовская Аравия станет страной-гостем на ПМЭФ в 2026 году, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит РИА Новости, делегацию королевства возглавит министр энергетики принц Абдулазиз бен Салман Аль Сауд.

Страной-гостем в этом году станет Королевство Саудовская Аравия. Это было согласовано еще два года назад, — сказал Ушаков.

Помощник президента РФ отметил, что делегация Саудовской Аравии будет представительной. В Санкт-Петербург приедут министр промышленности королевства, глава Минтранса, представители банков и нефтяной компании Saudi Aramco.

Ранее стало известно, что четыре представителя партии «Альтернатива для Германии» посетят Петербургский международный экономический форум. В частности, в Санкт-Петербург поедут глава отделения АдГ в Саксонии Йорг Урбан, депутат бундестага по экономической политике Штеффен Котре.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что ПМЭФ будет содействовать международному сотрудничеству и безопасности. Он отметил, что дискуссии на мероприятии помогут выработать эффективные решения во всех сферах социальной и экономической жизни.

