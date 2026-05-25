Путин указал на международную значимость ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) будет содействовать международному сотрудничеству и безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он отметил, что дискуссии на мероприятии помогут выработать эффективные решения во всех сферах социальной и экономической жизни. Петербургский форум пройдет в этом году с 3 по 6 июня.

Уверен, что ваши традиционно насыщенные и ориентированные на результат дискуссии <...> будут содействовать международному сотрудничеству, безопасности и стабильности, — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что деловая программа Петербургского международного экономического форума традиционно будет обширной и затронет ключевые вопросы развития экономики и бизнеса. По его словам, форум пройдет в начале июня и будет насыщен конкретными темами, важными как для российского бизнеса, так и для зарубежных партнеров.

До этого стало известно, что министр по вопросам международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович примет участие в ПМЭФ. Отмечается, что Попович также является сопредседателем Межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.