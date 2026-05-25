25 мая 2026 в 13:04

В Госдуме рассказали о новой семейной выплате, вступающей в силу этим летом

Депутат Скриванов: новая семейная выплата затронет работающих родителей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Новая семейная выплата, вступающая в силу с 1 июня 2026 года, затронет работающих родителей, усыновителей и попечителей двух и более детей до 18 лет или до 23 лет на очном обучении, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Скриванова. Право на ее получение доступно для граждан России, постоянно проживающих в стране и своевременно оплачивающих НДФЛ. Размер выплаты может достигать до 189 тыс. рублей в год в зависимости от числа детей и фактически уплаченного налога.

Возьмем, к примеру, семью в Пермском крае. Мама и папа работают, двое детей. За год каждый заработал по 600 тыс. рублей. Раньше они заплатили бы 13% налога — то есть по 78 тыс. с человека. А теперь по новому закону налог пересчитывают по ставке 6% — получается 36 тыс. Разница — 42 тыс. рублей. И эти деньги возвращаются каждому родителю. То есть 84 тыс. рублей на семью, — объяснил Скриванов.

Он отметил, что родители могут использовать возвращенные средства для оплаты занятий в детском кружке или спортивной секции, либо для закрытия части ипотечного платежа. По мнению парламентария, это самая настоящая и практическая поддержка семей. Деньги придут на карту родителям, и они смогут потратить их на развитие ребенка.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш призвал выдавать молодым семьям сертификат на первоначальный взнос по ипотеке. По его словам, при рождении первенца родителям нужно предоставлять соответствующую поддержку в размере 500 тыс. рублей, при появлении второго ребенка — 800 тыс. рублей, а в последующие разы — прибавлять по 400 тыс. рублей к этой сумме. Так семья с тремя детьми сможет рассчитывать на выплату 1,2 млн рублей.

