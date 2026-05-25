Диетолог назвала продукт, который противопоказан при мочекаменной болезни

Арбуз противопоказан к употреблению при мочекаменной болезни, рассказала «Радио 1» специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Она отметила, что такой продукт может спровоцировать ряд опасных состояний.

Врачи предупреждают, что арбуз может стать спусковым крючком для почечной колики или опасного скачка сахара. Причем самые большие риски подстерегают тех, кто не знает о своих скрытых болезнях, — рассказала Королева.

Диетолог подчеркнула, что арбуз противопоказан также при проблемах с уровнем сахара и углеводов. По ее словам, также лучше избегать покупки арбуза в мае и июне, когда плоды еще не дозрели.

Ранее уролог-онколог Виген Малхасян рассказал, что обезвоживание после употребления пива может повлиять на появление камней в почках. Он отметил, что эффект, который напиток оказывает на работу почек, можно назвать неоднозначным.