5 проверенных сортов арбуза для Подмосковья и Ленобласти — созревают за 60 дней в прохладное лето

Чтобы вырастить арбуз в Подмосковье или Ленинградской области, выбирайте ультраранние и ранние сорта с вегетацией 60–80 дней.

Лучшие из проверенных: «рафинад», «лимончино» (желтая мякоть), «огонек», sugar baby, а также гибрид «подмосковный чарльстон» — они дают стабильный урожай даже в прохладное лето.

На рассаду семена сеют в мае в отдельные стаканчики объемом не менее 0,6 литра, заглубляя на 2–3 см, и держат при температуре +23–27°C до всходов. В открытый грунт рассаду пересаживают в начале июня, когда почва прогреется минимум до +15°C.

В регионах с коротким летом лучше выращивать арбузы в теплице: их подвязывают вертикально к шпалерам, как огурцы, оставляя на растении 1–2 завязи, а плоды помещают в сетки, чтобы стебли не обломились под тяжестью.

Поливают арбузы теплой водой под корень: до цветения — раз в неделю, в период плодоношения — реже, а за две недели до сбора урожая полив полностью прекращают, чтобы плоды набрали сахар и не были водянистыми.

В теплице цветки опыляют вручную кисточкой, перенося пыльцу с мужского цветка на женский (под женским есть маленькая завязь). Следуя этим правилам, вы получите сладкие домашние арбузы.

