16 мая 2026 в 15:28

«Это другое?»: Захарова высмеяла Европарламент за лицемерие

Захарова: Европарламент наблюдает за Китаем и не замечает собственных проблем

Фото: МИД РФ
Европарламент пристально следит за тем, что происходит на другом конце света, осуждая законотворческие инициативы Китая, но не замечает масштабных проблем у себя под носом, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Поводом для такой реакции стала резолюция евродепутатов с призывом к Пекину отменить «Закон об этническом единстве и прогрессе», который вступает в силу 1 июля 2026 года.

Подчеркивается, что Европарламент осуждает китайский закон за «поощрение политики ассимиляции и ограничение культурных, религиозных и языковых свобод, что противоречит обязательствам Китая по международному праву». Скажите, мы имеем дело с классическим «это другое» или «это уже шизофрения»? Прямо под носом у Европарламента, в самой Европе, годами творится настоящий произвол, — написала Захарова.

Захарова напомнила, что Китай находится в Азии, а не в Европе, иронично заметив, что низкий уровень эрудиции европейских политэлит, видимо, позволяет им не обращать на это внимания. Она добавила, что расизм и ксенофобия в странах ЕС приобрели угрожающие масштабы, фиксируются случаи синофобии (дискриминация по отношению к Китаю и его жителям) и высокий уровень ненавистнической риторики, а также резкий всплеск антисемитизма и антимусульманских настроений.

Зато Европарламент через подзорную трубу пристально наблюдает за другим концом земли, — заключила дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что позиция Евросоюза, предлагающего обсудить «красные линии» с Москвой «попозже», отдает расизмом. По мнению главы ведомства, подобные заявления о неготовности к диалогу в текущий момент подчеркивают пренебрежительное отношение западных политиков к Москве.

