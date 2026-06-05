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05 июня 2026 в 12:36

В МИД РФ выразили соболезнования в связи с гибелью азербайджанских моряков

Галузин назвал трагедией гибель пяти азербайджанских моряков в Азовском море

Михаил Галузин Михаил Галузин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Заместитель главы МИД России Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских моряков. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, смерти — это всегда трагедия.

Хотел бы выразить искренние соболезнования родным и близким погибших азербайджанских моряков. Гибель — это всегда трагедия, всегда горе. Мы хорошо знаем, кто с помощью дронов — и воздушных, и морских — атакует мирные гражданские суда, — подчеркнул дипломат.

Галузин отметил, что это «известная страна», а точнее — «нацистский режим, узурпировавший власть в этой стране». По мнению замглавы МИД, этот режим опасен для всех, в том числе для тех, кто называет его своим союзником.

Ранее сообщалось, что пять граждан Азербайджана погибли при атаке БПЛА на два грузовых судна «Натра» и «Циркон» в Азовском море. Корабли следовали из Турции в Ростов-на-Дону.

До этого около румынского порта Констанца произошел взрыв морского дрона. Беспилотник был оборудован таймером и запрограммирован на детонацию. По данным Минобороны Румынии, дрон похож на те, что применяют украинские военнослужащие.

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Михаил Галузин
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