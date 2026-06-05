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05 июня 2026 в 11:42

Минобороны Румынии раскрыло принадлежность взорвавшегося в порту дрона

Минобороны Румынии признало, что взорвавшийся дрон похож на украинский

Безэкипажный катер ВС Украины Безэкипажный катер ВС Украины Фото: Социальные сети
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В порту Констанцы взорвался морской дрон, похожий на те, что применяет Украина, заявили в Минобороны Румынии. По информации ведомства, представленной на сайте, никто не пострадал.

Обнаруженный сегодня утром, 5 июня, морской беспилотник в гражданском порту Констанцы, недалеко от штаб-квартиры Румынского агентства по спасению жизней на море, взорвался около 10:30, не причинив жертв, — отметило Минобороны Румынии.

Ранее около румынского порта Констанца произошел взрыв морского дрона. Беспилотник был оборудован таймером и запрограммирован на детонацию.

До этого ударный беспилотник попал в жилой дом в Румынии в приграничном городе Галац. Местный инспекторат заявил, что при столкновении сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе беспилотник.

Позже посольство Российской Федерации в Бухаресте заявило, что инцидент с падением беспилотника в Румынии является провокацией со стороны Украины. Она направлена на вовлечение НАТО в конфликт с Россией.

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Украина
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