В Кремле назвали единственную тему переговоров США и России Песков: США хотят обсуждать с Россией только Украину

Соединенные Штаты Америки настаивают на обсуждении исключительно украинского урегулирования, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва не согласна с такой позицией, а американский подход к диалогу является неверным.

Песков сообщил журналистам, что на данный момент Вашингтон не готов обсуждать другие вопросы. Кроме того, он подчеркнул, что двусторонние отношения между Россией и США слишком сильно застопорились, поэтому настало время для возобновления диалога.

Ситуация де-факто такова, что американская сторона не желает обсуждать иные вопросы до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование. Мы считаем этот подход неверным, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля назвал серьезным ответ президента России Владимира Путина на Владимира Зеленского. Пресс-секретарь главы государства посоветовал переслушать выступление президента тем, кто считает иначе.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что Москва поддерживает контакты с Вашингтоном. По его словам, представители главы Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер готовятся к поездке в РФ. Однако ее сроки пока не согласованы.