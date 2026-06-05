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05 июня 2026 в 21:27

Ушаков раскрыл детали контактов с США по Украине

Ушаков сообщил о подготовке визита Кушнера и Уиткоффа в РФ по вопросу Украины

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Москва поддерживает контакты с Вашингтоном, сообщил ТАСС помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, представители главы Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер готовятся к поездке в РФ.

Об этом <…> неоднократно заявлялось, в том числе и я упоминал. Да, поездка готовится, но сроки еще не согласованы, — уточнил Ушаков.

Ранее Ушаков заявил, что переговоры между Россией и Украиной будут стоять на месте, пока не решится вопрос вывода ВСУ из Донбасса. По его словам, в противном случае эффекта не принесут десятки новых контактов.

До этого зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев указал, что Россия примет капитуляцию Украины как основное условие для мирных переговоров. Украинский президент Владимир Зеленский пытается продемонстрировать, что к завершению конфликта стремится только Киев, пояснил он.

Помимо этого, американские СМИ написали, что главная ошибка переговорщиков по Украине заключается в чрезмерной опоре на эпизодические телефонные звонки. Российская сторона якобы дала понять: она хотела бы перейти от периодических визитов Уиткоффа и Кушнера к полноценному дипломатическому процессу.

Россия
Юрий Ушаков
Джаред Кушнер
переговоры
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