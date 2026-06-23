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23 июня 2026 в 10:53

Ушаков раскрыл, чем чреваты попытки пересмотреть общую историю

Ушаков: попытки пересмотреть общую историю приводят к трагедиям, как на Украине

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Александр Казаков/РИА Новости
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Западные страны предпринимают целенаправленные попытки нанести ущерб интеграционным объединениям с участием России и одновременно насаждают пересмотр истории народов, веками сосуществовавших и поддерживавших друг друга, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на «Примаковских чтениях». По его словам, ситуация вокруг Украины наглядно демонстрирует, к каким трагическим последствиям может привести такая политика. Трансляция мероприятия велась в соцсети «ВКонтакте».

Мы видим настойчивые попытки приверженцев порядка, основанного на правилах, нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует непосредственно наша страна. При этом насаждаются иллюзорные представления о том, что историю и географию народов, которые веками жили рядом, всегда помогали друг другу, можно пересмотреть. Глядя на ситуацию вокруг Украины, понятно, к какой трагедии все это может привести, — сказал Ушаков.

Помощник президента также заявил, что западные страны придумывают и самовольно толкуют правила, чтобы удержать ускользающее доминирование. По его словам, Запад пытается сохранить контроль над международными торговыми потоками.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что только на основе общепризнанных правовых норм можно будет обеспечить глобальную стабильность. Он подчеркнул, что лишь таким образом получится дать эффективный ответ на все вызовы XXI века.

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