Путин раскрыл рецепт настоящей глобальной стабильности Путин: только на основе общего права можно обеспечить глобальную стабильность

Только на основе общепризнанных правовых норм можно будет обеспечить глобальную стабильность, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам и гостям XIV Петербургского международного юридического форума. Он подчеркнул, что лишь таким образом получится дать эффективный ответ на все вызовы XXI века, передает пресс-служба Кремля.

Только на прочной основе общепризнанных правовых норм и принципов можно дать эффективный ответ на вызовы XXI века, обеспечить глобальную и региональную стабильность и прогресс, наладить равноправное взаимовыгодное сотрудничество, — говорится в обращении президента.

Ранее генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков заявлял, что коллективный Запад манипулирует международным правом в своих интересах, подрывая основы стратегической стабильности. По его словам, мировая обстановка становится все сложнее и непредсказуемее, а сложившаяся архитектура безопасности фактически дестабилизирована.

До этого спецпредставитель президента России,глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что идеи глобализма привели к краху западной цивилизации. По его словам, Европу губят бесконтрольная миграция и отказ от энергетических носителей из России.